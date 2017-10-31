Руководство правоохранителей собирается на экстренное заседание

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Во вторник, 31 октября, пройдет экстренное заседание руководителей правоохранительных органов Украины.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на национальную полицию, на повестке дня — обсуждение взрыва в Киеве, из-за которого пострадал депутат Рады Игорь Мосийчук, и убийство Амины Окуевой.

"Экстренное заседание будет проходить в связи с последними событиями в Украине, в частности, взрывом вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv в Киеве и убийством ветерана АТО Амины Окуевой", — сообщает агентство.

При этом в пресс-службе Нацполиции не уточняют деталей заседания. Среди участников заседания, в частности, глава Нацполиции Сергей Князев.

Ранее во вторник стало известно об обысках и задержании сына главы МВД Украины Арсена Авакова – Александра.

Напомним, в понедельник вечером выходец из Чечни Адам Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина, был ранен, а его жена Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Нацполиция Украины в связи с гибелью Окуевой возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.

На минувшей неделе в результате взрыва на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник МВД Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир, последний охранял депутата Игоря Мосийчука. Пострадали четыре человека, среди которых депутат Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых покушение на Мосийчука. По данным МВД, злоумышленники дистанционно включили взрывное устройство, установленное на припаркованном возле места взрыва мотороллере.