наверх
31.10.201706:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко начинает визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ

    (обновлено: )4002
    По данным пресс-службы главы государства, в программе визита — переговоры главы Петра Порошенко с руководством Саудовской Аравии – королем и наследным принцем, вице-премьером, министром обороны, министром энергетики.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко со вторника по четверг посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба главы государства.

    "Тридцать первое октября – первое ноября 2017 года — президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Королевство Саудовская Аравия", — говорится в сообщении.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Порошенко на грани истерики. Эксперты подвели итоги недели

    По данным пресс-службы, в программе визита — переговоры главы Порошенко с руководством Саудовской Аравии – королем и наследным принцем, вице-премьером, министром обороны, министром энергетики.

    Читайте также — Корнейчук: у Саакашвили работа – имитировать протест Порошенко

    "Во время встреч состоится обсуждение вопросов двухстороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества", — сообщает пресс-служба.

    Кроме того, пресс-служба сообщает, что  1-2 ноября Порошенко осуществит рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты. программой визита предусмотрены переговоры главы украинского государства с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, министром обороны ОАЭ.

    "Планируется обсуждение широкого спектра вопросов сотрудничества в политической, безопасности и инвестиционной сферах", — сообщает пресс-служба.

    Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в ходе встречи в Киеве обсудил с главой крупнейшей энергокомпании Европы, французской Engie S.A. Изабель Кошер участие компании в проектах модернизации газовых хранилищ и газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также в работе по строительству объектов солнечной энергетики.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Амина Окуева. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Протесты под Радой и блокирование Roshen
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Мосийчук. Видео
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука