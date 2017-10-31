Порошенко начинает визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко со вторника по четверг посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба главы государства.

"Тридцать первое октября – первое ноября 2017 года — президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Королевство Саудовская Аравия", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в программе визита — переговоры главы Порошенко с руководством Саудовской Аравии – королем и наследным принцем, вице-премьером, министром обороны, министром энергетики.

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"Во время встреч состоится обсуждение вопросов двухстороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества", — сообщает пресс-служба.

Кроме того, пресс-служба сообщает, что 1-2 ноября Порошенко осуществит рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты. программой визита предусмотрены переговоры главы украинского государства с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, министром обороны ОАЭ.

"Планируется обсуждение широкого спектра вопросов сотрудничества в политической, безопасности и инвестиционной сферах", — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в ходе встречи в Киеве обсудил с главой крупнейшей энергокомпании Европы, французской Engie S.A. Изабель Кошер участие компании в проектах модернизации газовых хранилищ и газотранспортной системы (ГТС) Украины, а также в работе по строительству объектов солнечной энергетики.