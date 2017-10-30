Нардеп озвучил план по блокированию "обогащения Порошенко"

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") сообщил, что штаб движения "Освобождение" разработал "план действий по блокированию возможности обогащаться" президенту Петру Порошенко.

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"Это его реальная болевая точка (блокирование возможности обогащаться — Ред.). И если он не хочет слышать требований украинцев, не хочет выполнять своих обязательств, то эта болевая точка будет задействована", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

Семен Семенченко/Facebook, 30 октября 2017

Семенченко озвучил "алгоритм" действий: "белый" бизнес будет блокироваться путем организации бойкота, а "серые" и "черные" схемы, в которых участвует Порошенко, будут блокироваться физически.

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Представители движения "Освобождение" в субботу вечером начали блокирование фабрики Петра Порошенко в Виннице, требуя от президента сделать выбор: государство или бизнес.