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    Политика

    СБУ заявила о покушении на Порошенко

    (обновлено: )84626
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила о готовившемся покушении на президента Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку, сообщает пресс-центр СБУ.

    Согласно сообщению, покушение было организовано "сторонниками антиправительственных беспорядков в Киеве".

    "Служба безопасности Украины провела спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, готовивших покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы", — сообщает пресс-центр. 

    В СБУ сообщили, что задержанные имели при себе снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к нему, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивных противотанковых гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и три РГД-2 с запалом.

    "Установлено, что ликвидированные лица имеют непосредственное отношение к лидерам беспорядков в Киеве. Сейчас проходят оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников террористов", — сказано в сообщении.

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