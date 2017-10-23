СБУ заявила о покушении на Порошенко

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины заявила о готовившемся покушении на президента Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку, сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, покушение было организовано "сторонниками антиправительственных беспорядков в Киеве".

"Служба безопасности Украины провела спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, готовивших покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы", — сообщает пресс-центр.

В СБУ сообщили, что задержанные имели при себе снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к нему, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивных противотанковых гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и три РГД-2 с запалом.

"Установлено, что ликвидированные лица имеют непосредственное отношение к лидерам беспорядков в Киеве. Сейчас проходят оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников террористов", — сказано в сообщении.