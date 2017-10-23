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    Фотоленты

    Подальше от Киева. Порошенко уехал совещаться в Авдеевку

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (247)

    (обновлено: )57
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    facebook.com/petroporoshenko
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017
    facebook.com/petroporoshenko
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Президент Петр Порошенко в Авдеевке
    Сайт президента Украины

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    Президент Петр Порошенко в Авдеевке

    В ходе рабочей поездки в Авдеевку президент Петр Порошенко пообщался с военнослужащими  и жителями города.

    "Я буду делать все от меня зависящее, чтобы наконец на украинскую землю пришел мир. Мир, в котором очень нуждается Украина", — сказал Порошенко.

    Президент подчеркнул, что в 2017 году абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают.

    Смотрите также: Гуманитарная цена Донбасса: оказалось, что пленные никому не нужны

    "Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир на Донбасс", — сказал он.

    По словам Президента, миротворцы смогут взяли под контроль и неконтролируемый участок украинско-российской границы, чтобы снова не заходили войска, не завозились боеприпасы, танки.

    "Чтобы авторитет ООН и сила Совета безопасности ООН гарантировали нам, что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских", — подчеркнул глава государства.

    Президент подчеркнул, что вторым этапом является возвращение украинского суверенитета на всю территорию Донбасса. Он отметил, насколько это важно стало для Авдеевки. Президент напомнил как зимой 2016-17 года город остался без света, тепла, газа и воды. 

    Ранее сообщалось. что в воскресенье в Киеве под Радой прошло вече, которое созвал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. 

    Напомним, полицейский пострадал в результате потасовки возле палаточного городка около Верховной Рады.

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