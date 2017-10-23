Подальше от Киева. Порошенко уехал совещаться в Авдеевку

В ходе рабочей поездки в Авдеевку президент Петр Порошенко пообщался с военнослужащими и жителями города.
"Я буду делать все от меня зависящее, чтобы наконец на украинскую землю пришел мир. Мир, в котором очень нуждается Украина", — сказал Порошенко.
Президент подчеркнул, что в 2017 году абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают.
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"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами, совместными усилиями, принесли мир на Донбасс", — сказал он.
По словам Президента, миротворцы смогут взяли под контроль и неконтролируемый участок украинско-российской границы, чтобы снова не заходили войска, не завозились боеприпасы, танки.
"Чтобы авторитет ООН и сила Совета безопасности ООН гарантировали нам, что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских", — подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что вторым этапом является возвращение украинского суверенитета на всю территорию Донбасса. Он отметил, насколько это важно стало для Авдеевки. Президент напомнил как зимой 2016-17 года город остался без света, тепла, газа и воды.
Ранее сообщалось. что в воскресенье в Киеве под Радой прошло вече, которое созвал экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Напомним, полицейский пострадал в результате потасовки возле палаточного городка около Верховной Рады.