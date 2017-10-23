Украинцы не доверяют Порошенко, Кабмину и Раде. Итоги исследования

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Уровень недоверия президенту Украины превышает 68%, правительству — более 73%, Верховной Раде не доверяют более 80%; больше всего доверяют волонтерам и церкви, свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, которые опубликованы на сайте организации в понедельник.

"Президенту Украины доверяют 24,8% опрошенных, не доверяют – 68,2%; правительству – соответственно 19,8% и 73,1%; Национальному банку – соответственно 15,3% и 75,2%; Раде – соответственно 13,8% и 80,7%. Доверие к государственному аппарату (чиновников) выразили 11,2% опрошенных, не доверяют – 80,7%", — говорится в исследовании.

Также, согласно опросу, действия президента Украины полностью поддерживают 6,7% опрошенных, поддерживают отдельные действия – 35,2%, не поддерживают – 50,4%. Действия правительства – соответственно 3,2%, 33,8%, 54,0%, действия премьер-министра − соответственно 6,0%, 33,8% и 50,8%, Рады Украины − соответственно 2,9%, 27,9%, 61,6%.

Согласно опросу, среди институтов государства и общества наибольшее доверие граждан имеют волонтерские организации (им доверяют 66,7% опрошенных), церковь (64,4%), вооруженные силы Украины (57,3%), добровольческие батальоны (53,9%), Национальная гвардия Украины (52,6%), Государственная служба чрезвычайных ситуаций (50,5%), общественные организации (48,0%), Государственная пограничная служба (46,4%), украинским СМИ (48,3%) – число респондентов, которые доверяют этим институтам, на статистически значимом уровне превышает число тех, кто им не доверяет.

Опрос был проведен в период с 6 по 11 октября, опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.