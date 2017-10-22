Стало известно, где находится задержанная казахская журналистка

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Журналистка и блогер из Казахстана Жанара Ахмет, которую задержали в Киевской области в связи с розыском по линии Интерпола, находится в изоляторе временного содержания в городе Вышгород. Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил один из адвокатов журналистки Владислав Грищенко.

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"Ее задержали, составили протокол о задержании. Основанием задержания стало то, что она находится в международном розыске по линии Интерпола, объявленная в розыск Казахстаном по статье 177 Уголовного кодекса Казахстана. Она сейчас находится в Вышгородском ИВС", — сообщил адвокат.

По его словам, вопрос об избрании для Ахмет "временного ареста в рамках экстрадиционной процедуры" будет рассматриваться в понедельник, 23 октября, в Киево-Святошинском суде Киевской области. По информации адвоката, у женщины есть малолетний сын, который сейчас находится под опекой знакомых, потому что родных в Украине у журналистки нет.

В то же время спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович подтвердил факт задержания журналистки и место ее нынешнего пребывания.

"Она находится в изоляторе временного содержания в Вышгороде. Она задержана согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса ("задержание уполномоченным должностным лицом"- ред.). Она задержана из-за того, что была в розыске по линии Интерпола. У нас есть 72 часа для того, чтобы доставить ее в суд, и суд избрал дальнейшую меру пресечения до того момента, когда она будет передана органам другого государства", — сообщил Жукович.

Ранее сообщалось, что Жанару Ахмет задержали в Киеве из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана. С марта она живет в столице Украины с девятилетним сыном в ожидании политического убежища.