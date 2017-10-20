ОБСЕ призывает Киев положить конец "преступлениям против журналистов"

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины положить конец "безнаказанности за совершенные против журналистов преступления", говорится в заявлении пресс-службы ОБСЕ.

Дезир, который ранее выражал обеспокоенность практикой Украины по задержанию и высылке из страны иностранных журналистов, в пятницу встретился в Киеве с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. В сообщении МИД Украины отмечается, что Климкин попросил Дезира максимально использовать свой мандат для освобождения украинских граждан Романа Сущенко, Николая Семены и Станислава Асеева.

В ОБСЕ, тем не менее, обратили внимание на проблемы журналистов в самой Украине. "Безопасность работников СМИ на Украине остается неустойчивой, и я настоятельно призываю власти положить конец безнаказанности за все нападения на журналистов, эффективно и оперативно завершить расследования и преследовать случаи необоснованного вмешательства в их работу", — говорится в заявлении Дезира. Также он подчеркнул необходимость уважать работу иностранных репортеров, сбалансировав вопросы безопасности и право использовать свободу выражения мнения и СМИ в Украине.

Сущенко находится под следствием в России по обвинению в шпионаже, Семена получил условный срок в Симферополе за призывы к экстремистской деятельности, пропавший в Донецке несколько месяцев назад Асеев, по утверждению Киева, задержан и обвиняется в шпионаже.

Дезир сказал, что случаи с этими журналистами, "а также события вокруг новостного портала Страна.ua и его журналистов остаются в центре его внимания".

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В ходе визита в Киев Дезир также встретился с женой Романа Сущенко "и заручился поддержкой в усилиях, направленных на освобождение журналиста", отмечается в заявлении ОБСЕ.

Кроме того, Дезир выразил обеспокоенность по поводу журналистов Нарзулло Ахунжонова и Фикрета Гусейнли, недавно задержанных в Украине в рамках запросов об экстрадиции в Узбекистан и Азербайджан соответственно. Представитель ОБСЕ попросил власти Украины не выдавать их, "поскольку они могут столкнуться с несправедливым обращением и преследованием за их критические репортажи".