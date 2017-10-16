В Украине с оптимизмом восприняли победу консерваторов в Австрии

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко поздравил министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца с победой на досрочных парламентских выборах, говорится в заявлении главы государства на его странице в Facebook.

"Победа Себастьяна Курца и Народной партии в Австрии — это победа человека, который неоднократно побывал в Украине и хорошо знает украинскую тему. Это также победа убежденного европейца, который знает важность консолидированного ЕС для мира на континенте", — заявил Порошенко.

Он также выразил надежду, что для нового правительства одним из главных приоритетов будет сохранение европейских ценностей.

"Понимая, что впереди у канцлера Курца длительные коалиционные переговоры, тем не менее, убежден: Единая Европа, европейские ценности будут важны для нового правительства", — добавил президент Украины.

По мнению посла Украины в Австрии Александра Щербы, однозначная победа на выборах в Австрии 31-летнего министра иностранных дел Себастьяна Курца является хорошей новостью для Украины.

"Приход Курца на пост канцлера — это хорошая новость для Украины. Он знает нашу проблематику, неоднократно посещал Украину, в том числе линию разграничения", — сказал дипломат в комментарии LB.ua.

При этом сейчас возникает главный вопрос — с кем Курц будет делать коалицию.

"Похоже, что партия Курца устала от большой коалиции с Социал-демократами и видит будущего партнера в правых популистах из Партии Свободы. Если это так, то вопрос будет заключаться в том, как будут распределены министерства. В любом случае, можно исходить из того, что коалиционные переговоры будут продолжаться долго", — считает Щерба.

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"Лично я радикальных изменений во внешней политике Австрии не ожидаю. Но для окончательных выводов нужно посмотреть на формирование правительства и его первые шаги", — подчеркнул посол Украины.

Ранее сообщалось, что консервативная Австрийская народная партия (OEVP) набирала 31,4% голосов на досрочных парламентских выборах в республике, на второе место поднялась Австрийская партия Свободы с 27,4% голосов.