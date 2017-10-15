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    Австрия выбирает парламент

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    На парламентских выборах в Австрии 6,4 миллиона граждан страны с правом голоса выбирают между 16 партиями. Официальные результаты будут не ранее 19 октября.
    Флаг Австрии
    AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Австрии в 6.00 по местному времени (5.00 по Киеву) в воскресенье, 15 октября, открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. Как сообщает DW, 6,4 миллиона граждан страны с правом голоса выбирают между 16 партиями.

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    Отмечено, что процесс голосования продлится до 17.00 по местному времени (18.00 по киевскому), данные экзит-полов ожидаются сразу после закрытия участков, официальные результаты – не ранее 19 октября.

    Фаворитом на выборах считается консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с кандидатом на пост канцлера, действующим министром иностранных дел Себастьяном Курцом.

    Опросы прогнозируют действующему главе правительства и лидеру Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиану Керну второе место. Согласно соцопросам, в парламент также должна попасть правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС), преодолеть четырехпроцентный барьер могут и Зеленые, а также либеральная партия NEOS – "Новая Австрия и либеральный форум".

    Ранее сообщалось, что в Киргизии начались президентские выборы. По данным ЦИК, в стране открыты 2375 участков для голосования. Они будут работать с 08.00 по местному времени (05.00 по Киеву) до 20.00 (17.00 по Киеву). Граждане за рубежом смогут проголосовать на 37 участках, расположенных в дипломатических и консульских представительствах.

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