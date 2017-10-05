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    Политика

    Гройсман озвучил сроки разработки закона о приватизации

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    Премьер Владимир Гройсман сообщил, что необходимо до конца года создать новое законодательство по приватизации государственных предприятий.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Власти намерены до конца 2017 года разработать законодательство по проведению широкой приватизации государственных предприятий, заявил в четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Александр Рябченко
    Украинское фото
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    Власти в течение нескольких последних лет говорят о необходимости проведения в стране масштабной приватизации, которая является одним из требований международных кредиторов страны. Однако на сегодня этот процесс так и не запущен, в том числе из-за того, что на предлагаемые объекты нет покупателей.

    "Перед нами стоит возможность глубокой, широкой открытой приватизации… Мы должны создать новое законодательство для приватизации в стране. Я глубоко убежден, что в этом году нам это удастся сделать",- заявил Гройсман в ходе ежегодного Киевского экономического форума.

    Ранее Минэкономразвития Украины обнародовало новый расширенный список госпредприятий, которые подлежат приватизации. В 2016 году Кабмин уже расширял перечень госпредприятий, которые подлежат приватизации, с 302 объектов до 622. При этом еще 110 позиций были включены в дополнительный список объектов госсобственности, которые подлежат приватизации после исключения их парламентом из утвержденного законом перечня объектов, не подлежащих приватизации.

    В новом списке, который был утвержден правительством, из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017–2020 годах, сюда в том числе входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство. В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины «Центрэнерго», крупнейший на Украине производитель турбинного оборудования для энергетики «Турбоатом», Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, Ощадбанк, Приватбанк и Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк).

    Согласно внесенному правительством на рассмотрение Верховной Рады Украины проекту госбюджета на 2018 год, планируется получить от приватизации государственных активов 17,1 миллиарда гривен (645,2 миллиона долларов).

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