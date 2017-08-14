СМИ: в Украине идет масштабная приватизация государственных объектов культуры

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко вошли в перечень объектов государственной собственности, которые подлежат приватизации в течение 2017-2020 гг., сообщает "Зеркало недели".

Всего в списке 893 госпредприятия, однако со временем их число вырастет почти до 4 тысяч.

"По нашей творческой линии в звонкой веренице таких предприятий, например, Национальный цирк Украины (и еще шесть украинских госцирков). А также Национальная киностудия им. Александра Довженко, Украинская студия хроникально-документальных фильмов, Украинская киностудия анимационных фильмов", — говорится в статье.

Также авторы списка намерены добавить в него Харьковский госцирк им. Ф.Яшина, Днепропетровский госцирк, Одесский госцирк, Криворожский госцирк, Львовский госцирк и прочие.

Ранее заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Юрий Никитин сообщил, что Одесский припортовый завод может быть приватизирован в конце этого года или в начале следующего, а "Центрэнерго" — в середине 2018 года.