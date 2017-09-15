Якубовский: закон о приватизации не важен - законы в Украине не работают

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Проект закона о приватизации госпредприятий одобрили на Национальном совете реформ.

Объекты большой приватизации будут продаваться с привлечением инвестиционного советника — одного из инвестиционных банков с репутацией. Советник будет изучать спрос на объект, общаться с потенциальными покупателями и предлагать стартовую цену.

В то же время объекты малой приватизации смогут быть реализованы с помощью открытых аукционов онлайн, как это, например, уже сейчас происходит с активами неплатежеспособных банков и непрофильными активами государственных предприятий на ProZorro. Стартовой ценой будет чистая стоимость активов.

Подробнее о предложенных нововведениях в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал доктор экономических наук Сергей Якубовский.

Как вы считаете, действительно ли именно особенности украинского законодательства могли тормозить процесс приватизации? Если сейчас будет изменен закон, большая приватизация, о которой так много говорили в правительстве, будет запущена?

— Я думаю, что у зарубежных инвесторов нет заинтересованности покупать украинские предприятия потому, что они прекрасно знают, что происходит в Украине, что в Украине, к сожалению, до сих пор законы иногда бывают хорошие, иногда — плохие, но они в любом случае не выполняются. И поэтому рисковать, вкладывать деньги, серьезные деньги в серьезные предприятия в ближайшее время, вне зависимости от того, какой закон будет принят, поэтому вот эта презентация, которая была сделана вчера на Совете реформ… Кстати, хочу напомнить, что это за совет. Это совет, который к реформам никакого отношения не имеет, это, в общем-то, организация, которая в основном состоит из представителей правительства, АП, ВР. И вот они занимаются пиар-акциями, периодически рассказывают о том, чего нет, то есть о реформах. Поэтому, в общем-то, не имеет никакого значения, какой будет закон. В любом случае, по закону в Украине сейчас никто не живет, и поэтому иностранный инвестор не придет.

Законопроект якобы предусматривает решение всех спорных моментов в международных судебных инстанциях. Этот пункт сможет каким-то образом заинтересовать зарубежные компании? Или недоверие к украинском закону перевесит?

— Недоверие к украинскому закону и к украинским реалиям. Скажите, пожалуйста, кто-то может в Украине защитить инвестора, либо государственную границу от пары сотен вооруженных людей, которым кто-то дал приказ захватить погранпункт, как было, например, 10 сентября. Кто-то мог защитить банк с иностранным капиталом от людей с оружием, которые пришли, которые заблокировали и замуровали и т. д. Можно обращаться в международный суд, он будет долго решать, что делать, будет заблокирован. То же самое можно сказать и о других событиях. Поэтому, понимаете, обращение к международному арбитражу в условиях, когда в стране все решается на основании либо мнения нескольких руководителей, либо нескольких олигархов… Несколько раз выставляли на продажу ОПЗ. Каждый раз кто-то устраивал акции, которые резко снижали его привлекательность. Перекрывали газ, говорили, что ОПЗ полуработает. Вот если внутри государства существуют несколько группировок, которые между собой выясняют отношения, где гарантия, что придет иностранный инвестор, и ему не перекроют газ.

Тем более, в законе есть еще один такой пункт, очень опасный для иностранного инвестора. Там указано, что если какая-то компания сотрудничает со страной-агрессором, то все, применяются страшные санкции. А, например, практически все европейские банки имеют свои филиалы в России. И вот можно пойти по такому пути и ввести санкции против любого европейского банка, европейской компании и т. д. Поэтому этот закон, даже если он будет принят в таком виде, он ни на что не повлияет. Никто сюда не придет. Все боятся украинских реалий, поэтому крупной приватизации с иностранными инвесторами не будет. Почему ни слова в этом проекте закона не прописано о компаниях с офшорной юрисдикцией? То есть какая-то связь со страной-агрессором — да, это страшно, а вот если компания зарегистрирована неизвестно где, и потом создает дочернюю компанию в Украине, она может участвовать в приватизации. И вот я уверен, что вся крупная приватизация пройдет по старой схеме Кучмы-Януковича, и сейчас — Порошенко, через офшорные компании, а это вот такой имидж создает. Тем более, тут вообще в этом проекте закона, есть фразы, что вот будет переходить к рыночному ценообразованию государство. Но что это означает? Это означает, что в последние три года вся приватизация проводилась не по рыночным ценам. Кто за это будет отвечать?

В бюджете закладываются доходы от приватизации последние два года, а большая приватизация так и не запускается. Скорее всего, на следующий год в бюджете тоже заложат некое количество миллиардов гривен, которые планируют получить от приватизации. Насколько эти недополученные деньги принципиальны для выполнения бюджета?

— Они абсолютно не принципиальны. Например, обычно закладывается, по-моему, по 17 миллиардов гривен от крупной приватизации в год. Но давайте возьмем бюджет 2016 года, который вдруг нашел почти 150 миллиардов гривен на национализацию ПриватБанка. Печатаются облигации, и сейчас государственный долг Украины достиг 81% ВВП. Когда Янукович убежал из Украины, был 40%, при том, что та власть была коррумпированная. Сейчас 81%. Поэтому правительство не сильно обращает внимание на приватизацию, пока еще есть международная помощь. И плюс в неограниченном количестве возрастает государственный долг и происходит эмиссия облигаций.

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Напомним, законопроект о приватизации госимущества — угроза нацбезопасности, и свидетельствует о "приватизации" совести у правительства, заявил заслуженный юрист Украины Юрий Кармазин.