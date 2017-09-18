наверх
18.09.201712:17
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Экс-генсек НАТО побывал в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (120)

    (обновлено: )88
    По данным Минобороны, Расмуссен вместе с группой европейских политиков посетил ряд городов Донецкой области, где ознакомился с задачами и состоянием украинских войск.
    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе
    mil.gov.ua

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского Минобороны.

    "В районе проведения антитеррористической операции (военной операции в Донбассе — ред.) побывала с визитом иностранная делегация во главе с бывшим премьер-министром Дании, недавним генеральным секретарем НАТО, а ныне — внештатным советником президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном", — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

    mil.gov.ua
    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе

    По данным Минобороны, Расмуссен вместе с группой европейских политиков посетил ряд городов Донецкой области, где ознакомился с задачами и состоянием украинских войск. В частности, делегация посетила одну из бригад вооруженных сил Украины, дислоцирующуюся у линии соприкосновения на донецком направлении.

    mil.gov.ua
    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен посетил позиции ВСУ в Донбассе

    Представители штаба и Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе рассказали делегации об обстановке в зоне конфликта.

    Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что санкции против России можно ослабить после введения в Донбасс миротворцев ООН с полноценным мандатом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм мэрии в Одессе
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Ураган в Румынии
    В Украину движется смертельный ураган
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии