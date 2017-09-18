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    Военные сообщили об обстрелах и раненных в Донбассе за сутки

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (117)

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    По данным военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевской промзоны и Шахты бутовка.
    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 31 раз открывали огонь по позициям военных, один военнослужащий ранен, сообщил пресс-центр АТО в Facebook.

    Миротворцы миссии ООН. Архивное фото
    Украинское фото
    CMC: миротворцы - реальный шанс для Донбасса

    По данным военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевской промзоны и Шахты бутовка.

    На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов по позициям в районе Гнутова и Водяного. В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из 122-миллиметровой артиллерии ополченцы обстреляли Крымское и Припечиловку.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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