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    Последствия ночного обстрела в Донецке

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (142)

    (обновлено: )12101
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Повреждения жилого дома в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Повреждения на стене жилого дома в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Повреждения на стене жилого дома в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Военнослужащий ДНР и работник МЧС ДНР осматривают осколки мины, найденные после ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Последствия ночного обстрела в Донецке
    Осколки мины, найденные после ночного обстрела Кировского района города Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка.

    В результате обстрелов Донецка ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

    Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что при ночном обстреле Донецка был ранен мирный житель.

    "В результате обстрела из миномётов калибром 120-мм Кировского района Донецка с позиций 92 механизированной бригады осколочное ранение получил мирный житель. По данному факту генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело", — сказал Басурин.

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    По его словам, информация о ранении мирного жителя передана представителям миссии ОБСЕ. "Все преступники понесут заслуженное наказание в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Факт ранения мирного жителя подтвержден представителями СЦКК", — добавил Басурин.

    Кроме того, "сегодня в 11.00 при обстреле Петровского района Донецка минно-взрывное ранение получил мирный житель 1941 года рождения, пострадавший доставлен в городскую больницу №14".

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