Последствия ночного обстрела в Донецке

В результате обстрелов Донецка ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что при ночном обстреле Донецка был ранен мирный житель.

"В результате обстрела из миномётов калибром 120-мм Кировского района Донецка с позиций 92 механизированной бригады осколочное ранение получил мирный житель. По данному факту генеральной прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело", — сказал Басурин.

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По его словам, информация о ранении мирного жителя передана представителям миссии ОБСЕ. "Все преступники понесут заслуженное наказание в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Факт ранения мирного жителя подтвержден представителями СЦКК", — добавил Басурин.

Кроме того, "сегодня в 11.00 при обстреле Петровского района Донецка минно-взрывное ранение получил мирный житель 1941 года рождения, пострадавший доставлен в городскую больницу №14".