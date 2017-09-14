Порошенко рассказал, что Украине нужно сделать для членства в ЕС и НАТО

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как Киев намерен углублять сотрудничество с Евросоюзом, прежде чем для Украины "будет открыто членство" в ЕС и НАТО, сообщила пресс-служба главы государства в четверг.

По данным пресс-службы, на встрече с представителями бизнеса в Киеве президент заявил, что Украина намерена и дальше углублять сотрудничество с Евросоюзом для развития государства и в дальнейшем – приобретения членства в ЕС.

"Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом. Я верю в то, что мы можем войти в шенгенский союз. Я верю в то, что мы можем войти в таможенный европейский союз. Я верю в то, что мы можем войти в единый энергетический союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства", — сказал Порошенко.

По его словам, такие шаги Киев должен сделать перед членством в ЕС и НАТО. "Это шаги перед тем, как будет открыто для нас членство в ЕС, членство в НАТО. Но для этого мы должны с вами совместно, настойчиво и эффективно поработать – для того, чтобы соответствовать критериям", — добавил президент.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли. В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило с 1 сентября запустить действие соглашения в полной мере.

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В конце августа президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина на данный момент не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО, и все должны это осознавать. Заявления Юнкера не остались без внимания Киева — представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями в связи с высказываниями президента ЕК о членстве Украины в НАТО и ЕС.