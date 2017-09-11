Польша отказалась размещать скандальные изображения Львова в паспортах

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. В новом польском паспорте не будет размещено изображение часовни-ротонды во Львове на территории Лычаковского кладбища, где захоронены поляки, погибшие во время польско-украинской войны, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Ранее сообщалось, что власти Польши намерены разместить на страницах нового польского паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной в городе Львов. В связи с этим МИД Украины ранее вручил послу Польши Яну Пекло ноту протеста. Украина рассматривает такие намерения как "недружественный шаг", который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства.

"Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак: в новых паспортах Польши не будет изображений Лычаковского кладбища во Львове и Вильнюсских ворот", — написал Дещица в Twitter.