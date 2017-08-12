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    В Киеве открылся крупнейший в Украине паспортный сервис

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (644)

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    Площадь нового центра составляет 1400 кв. метров. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Ожидается, что новый центр за день сможет принять более 1,5 тысяч человек.
    Крупнейший в Украине паспортный сервис
    ГП "Документ"

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 12 августа, в тестовом режиме заработал крупнейший в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт. Об этом сообщается на сайте государственного предприятия "Документ".

    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Биометрический бум. Очередь на получение загранпаспорта

    Как отмечается, сервис открыли на третьем этаже универмага, который расположен на площади Победы.

    Площадь центра составляет 1400 кв. метров. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане могут в девяти окошках выдачи.

    Ожидается, что новый центр за день сможет принять более 1,5 тысяч человек. Сейчас идет ремонт помещения и устанавливается оборудование.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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