В Киеве открылся крупнейший в Украине паспортный сервис

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в субботу, 12 августа, в тестовом режиме заработал крупнейший в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт. Об этом сообщается на сайте государственного предприятия "Документ".

Как отмечается, сервис открыли на третьем этаже универмага, который расположен на площади Победы.

Площадь центра составляет 1400 кв. метров. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане могут в девяти окошках выдачи.

Ожидается, что новый центр за день сможет принять более 1,5 тысяч человек. Сейчас идет ремонт помещения и устанавливается оборудование.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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