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    Политика

    Украина призвала Польшу решить паспортный скандал по-добрососедски

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (170)

    (обновлено: )66002
    В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что Киев отметил противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах.
    Флаги Украины и Польши
    ГСЧС Украины/Facebook

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Глава украинского МИД Павел Климкин призвал министра иностранных дел Польши "в духе добрососедства" решить вопрос с размещением на страницах нового паспорта Польши изображения часовни-ротонды во Львове на территории Лычаковского кладбища, где захоронены поляки, погибшие во время польско-украинской войны

    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко
    Схватка продолжается. Украина и Польша спорят из-за паспорта

    Власти Польши намерены разместить на страницах нового польского паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной городе Львов — в связи с этим МИД Украины ранее вручил послу Польши Яну Пекло ноту протеста. Украина рассматривает такие намерения как "недружественный шаг", который негативно влияет на развитие стратегического украинско-польского партнерства.

    "Особое внимание уделено вопросам общей истории. Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове (часовня является частью Мемориала орлят — ред.) на новых польских паспортах и ​​подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства", — сообщила в четверг пресс-служба МИД Украины.

    По данным пресс-службы, министры также обсудили меры по укреплению безопасности в регионе Восточной Европы, в том числе в контексте предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2017" и укрепления оборонных возможностей НАТО.

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