Польша предлагает Киеву пропустить поезд с Саакашвили в Украину - нардеп

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Польская сторона связалась с министром иностранных дел Украины с предложением разрешить поезду "Интерсити", на котором бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться в страну, покинуть польскую территорию и решить все проблемы на территории Украины, сообщил в воскресенье депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Ранее сообщалось, что Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу. В ответ он отказался покидать поезд и заявил, что это противоречит европейскому законодательству и что он обратится в польскую полицию.

"Интерсити Перемышль-Львов… Прошел час с момента отправки по расписанию. Никакой информации от руководства состава нет… Польская сторона сообщила, что они не могут ничего предпринять, поскольку поезд и экипаж — украинские; а состав уже на широких рельсах. Также есть информация, что польская сторона уже связалась с министром иностранных дел Украины с предложением разрешить украинскому составу покинуть польскую территорию и решить все вопросы уже в Украине", — написал Найем на своей странице в Facebook.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться в Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" в Львовской области. Позже представитель его партии "Движение новых сил" заявил, что Саакашвили будет пытаться проникнуть в Украину на поезде "Интерсити". На вокзале польского Пшемышля он сел в поезд, следующий до Киева через Львов.

Как передает корреспондент РИА Новости, на автомобильном пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец", через который Саакашвили надеялся покинуть Польшу, с утра стоит очередь в несколько сотен метров из автомобилей преимущественно польской и украинской регистрации. Пограничники прекратили пропуск машин и пропускают только автобусы, очередь же легковых автомобилей не двигается.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он представил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.