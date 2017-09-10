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10.09.201713:38
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    К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже

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    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (365)

    (обновлено: )81341
    В районе пункта пропуска "Краковец" на украинско-польской границе полицейские окружили группу неизвестных в камуфляже и призвали сторонников экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили отойти.
    facebook.com/UkrMediaNetwork

    На видео, выложенном на странице UMN в Facebook видно, как правоохранители взяли неизвестных в камуфляже в кольцо.

    Ранее пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну Михаила Саакашвили, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.

    Смотрите также: Саакашвили возвращается. Из Киева на границу прибыли автобусы с полицией

    Ранее корреспондент РИА Новости Украина Николай Лаврентьев сообщил, что на границе произошла стычка между сторонниками Саакашвили и людьми, которых они называют "титушками".

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