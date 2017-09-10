К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже

На видео, выложенном на странице UMN в Facebook видно, как правоохранители взяли неизвестных в камуфляже в кольцо.

Ранее пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну Михаила Саакашвили, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.

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Ранее корреспондент РИА Новости Украина Николай Лаврентьев сообщил, что на границе произошла стычка между сторонниками Саакашвили и людьми, которых они называют "титушками".