Поезд с Саакашвили задержан почти на два часа, полиция отрицает причастность

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КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Отправление поезда, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет попасть в Украину, задерживается.

Ранее сообщалось, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу. В ответ он отказался покидать поезд и заявил, что это противоречит европейскому законодательству и что он обратится в польскую полицию.

Как передает корреспондент РИА Новости, поезд по-прежнему стоит на вокзале польского Пшемышля. Сопровождающие Саакашвили безрезультатно пытаются получить объяснения у бригады поезда.

В Нацполиции Украины заявили, что не имеют отношения к задержке поезда "Перемышль — Киев", об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Нацполиция руководствуется Конституцией Украины, законами Украины и другими нормативно-правовыми актами, а потому не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта. Это вопрос не находится в пределах компетенции деятельности Нацполиции", — сообщают правохранители.

"Национальная полиция Украины не наделена полномочиями по какой-либо деятельности на территории иностранных государств", — добавили в ведомстве.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться в Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области. Позже представитель его партии "Движение новых сил" заявил, что Саакашвили будет пытаться проникнуть в Украину на поезде "Интерсити". На вокзале польского Пшемышля он сел в поезд, следующий до Киева через Львов.

Как передает корреспондент РИА Новости, на автомобильном пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец", через который Саакашвили надеялся покинуть Польшу, с утра стоит очередь длинной несколько сотен метров из автомобилей преимущественно польской и украинской регистрации. Пограничники прекратили пропуск машин и пропускают только автобусы, очередь же легковых автомобилей не двигается.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.