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    Политика

    Поезд с Саакашвили задержан почти на два часа, полиция отрицает причастность

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (372)

    (обновлено: )52160
    Нацполиция сообщила, что не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта. Это вопрос не находится в пределах компетенции деятельности Нацполиции.
    Поезд с Саакашвили
    Скриншот видео

    КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Отправление поезда, на котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет попасть в Украину, задерживается.

    К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже. Видео
    facebook.com/UkrMediaNetwork
    К нам едет Саакашвили. Полиция взяла в кольцо группу людей в камуфляже

    Ранее сообщалось, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу. В ответ он отказался покидать поезд и заявил, что это противоречит европейскому законодательству и что он обратится в польскую полицию.

    Как передает корреспондент РИА Новости, поезд по-прежнему стоит на вокзале польского Пшемышля. Сопровождающие Саакашвили безрезультатно пытаются получить объяснения у бригады поезда.

    В Нацполиции Украины заявили, что не имеют отношения к задержке поезда "Перемышль — Киев", об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

    "Нацполиция руководствуется Конституцией Украины, законами Украины и другими нормативно-правовыми актами, а потому не имеет никакого отношения к расписанию отправления железнодорожного транспорта. Это вопрос не находится в пределах компетенции деятельности Нацполиции", — сообщают правохранители. 

    "Национальная полиция Украины не наделена полномочиями по какой-либо деятельности на территории иностранных государств", — добавили в ведомстве.

    Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться в Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области. Позже представитель его партии "Движение новых сил" заявил, что Саакашвили будет пытаться проникнуть в Украину на поезде "Интерсити". На вокзале польского Пшемышля он сел в поезд, следующий до Киева через Львов.

    Как передает корреспондент РИА Новости, на автомобильном пограничном пункте пропуска "Корчева-Краковец", через который Саакашвили надеялся покинуть Польшу, с утра стоит очередь длинной несколько сотен метров из автомобилей преимущественно польской и украинской регистрации. Пограничники прекратили пропуск машин и пропускают только автобусы, очередь же легковых автомобилей не двигается.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

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