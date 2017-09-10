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    Политика

    Саакашвили призвали покинуть поезд в Киев, тот назвал Порошенко "барыгой"

    Тема:

    В ожидании Михо. Возвращение Саакашвили в Украину (369)

    (обновлено: )167714
    На вокзале польского Перемышля Саакашвили сел в поезд, следующий до Киева через Львов. Позже по громкой связи от него потребовали выйти, тот отказался и обрушился с критикой на Порошенко. Спустя некоторое время поезд с политиком продолжил движение.
    Порошенко и Тимошенко в поезде
    facebook.com/egor.firsov

    КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу, корреспондент РИА Новости с места событий.

    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Фотожабы
    Соцсети
    В предвкушении возвращения Саакашвили. Лучшие фотожабы

    "В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявили по громкой связи в вагонах.

    На вокзале польского Перемышля Саакашвили сел в поезд, следующий до Киева через Львов.

    На вокзале он подтвердил журналистам, что намерен вернуться в Украину по украинскому паспорту и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины.

    На видео слышно, как Саакашвили обвинил в произошедшем президент Петр Порошенко. "Порошенко взял в заложники всех пассажиров. (…) Только барыга мог до такого додуматься — остановить поезд", — говорит политик.

    Позже нардеп Егор Фирсов написал на своей странице в Facebook, что поезд продолжил движение вместе с Саакашвили.

    Егор Фирсов/Facebook, 10 сентября 2017

    Ранее Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства, заявлял, что выедет из Польши на Украину через автомобильный пограничный пункт пропуска "Корчева-Краковец".

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    Здесь с утра стоит очередь длинной несколько сотен метров из автомобилей преимущественно польской и украинской регистрации.

    Пограничники в прекратили пропуск машин и пропускают только автобусы, очередь же легковых автомобилей не двигается.

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