Саакашвили призвали покинуть поезд в Киев, тот назвал Порошенко "барыгой"

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу, корреспондент РИА Новости с места событий.

"В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявили по громкой связи в вагонах.

На вокзале польского Перемышля Саакашвили сел в поезд, следующий до Киева через Львов.

На вокзале он подтвердил журналистам, что намерен вернуться в Украину по украинскому паспорту и добиваться восстановления своих прав, в том числе гражданства Украины.

На видео слышно, как Саакашвили обвинил в произошедшем президент Петр Порошенко. "Порошенко взял в заложники всех пассажиров. (…) Только барыга мог до такого додуматься — остановить поезд", — говорит политик.

Позже нардеп Егор Фирсов написал на своей странице в Facebook, что поезд продолжил движение вместе с Саакашвили.

Егор Фирсов/Facebook, 10 сентября 2017

Ранее Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства, заявлял, что выедет из Польши на Украину через автомобильный пограничный пункт пропуска "Корчева-Краковец".

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Здесь с утра стоит очередь длинной несколько сотен метров из автомобилей преимущественно польской и украинской регистрации.

Пограничники в прекратили пропуск машин и пропускают только автобусы, очередь же легковых автомобилей не двигается.