Пассажирам поезда с Саакашвили предложили пересесть на автобусы

Sergiy Karazy, facebook

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Пассажирам поезда, в котором экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет попасть из Польши в Украину, предложили ехать на автобусе, передает корреспондент РИА Новости.

Sergiy Karazy, facebook Михаил Саакашвили с семьей в поезде Интерсити

По громкой связи объявили, что "в связи со сложившейся ситуацией" поезд задерживается. Пассажирам порекомендовали обратиться к дежурному по вокзалу для поездки на автобусе. Стоимость билетов им обещают вернуть на территории Украины.

Как передает корреспондент РИА Новости, часть пассажиров покидает поезд, но некоторые, среди которых Саакашвили со сторонниками, решили остаться в поезде.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться в Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области. Позже представитель его партии "Движение новых сил" заявил, что Саакашвили будет пытаться проникнуть в Украину на поезде "Интерсити". На вокзале польского Пшемышля он сел в поезд, следующий до Киева через Львов.

Ранее сообщалось, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу. "В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявили по громкой связи в вагонах.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться в Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.