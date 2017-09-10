Разозлили. Саакашвили обратится в полицию Польши из-за ситуации с поездом

КИЕВ, 10 сен – РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хочет обратиться в польскую полицию по поводу того, что его попросили покинуть поезд, следующий в Украину.

Ранее сообщалось, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по громкой связи попросили покинуть поезд, на котором он надеялся пересечь польско-украинскую границу. "В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд", — объявили по громкой связи в вагонах.

Проводница, которая сделала объявление по громкой связи о том, что Саакашвили не имеет права въезда в Украину, пояснила, что это распоряжение ее руководства, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что это "противоречит европейскому законодательству", и что он в сопровождении своих юристов намерен обратиться в местную полицию. Он попросил журналистов не расходиться.

Саакашвили, которого киевские власти ранее лишили украинского гражданства и который ранее объявил о намерении вернуться в Украину, в субботу заявил, что выезжает из Польши в сторону пограничного пункта пропуска "Краковец" во Львовской области. Позже представитель его партии "Движение новых сил" заявил, что Саакашвили будет пытаться проникнуть на Украину на польским поезде "Интерсити".

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.