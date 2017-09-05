Главу Высшего админсуда Нечитайло уволили с должности

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия отправил в отставку главу Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло, сообщила во вторник пресс-секретарь совета Оксана Лысенко.

"Высший совет правосудия отправил в отставку главу Высшего административного суда Украины Нечитайло", — написала она в Facebook.

Ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Нечитайло был назначен на должность главы Высшего административного суда Украины в июне 2014 года.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя аппарата Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко, который подозревается в подделке диплома.