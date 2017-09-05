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    Главу Высшего админсуда Нечитайло уволили с должности

    (обновлено: )31
    Как сообщила во вторник пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, отставка главы Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло одобрена.
    Александр Нечитайло
    Стоп-кадр с видео пользователя Youtube Виталия Мельника

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия отправил в отставку главу Высшего административного суда Украины Александра Нечитайло, сообщила во вторник пресс-секретарь совета Оксана Лысенко.

    "Высший совет правосудия отправил в отставку главу Высшего административного суда Украины Нечитайло", — написала она в Facebook.

    Ранее он написал заявление об отставке по собственному желанию.

    Нечитайло был назначен на должность главы Высшего административного суда Украины в июне 2014 года.

    Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя аппарата Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко, который подозревается в подделке диплома.

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