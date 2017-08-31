Композитора "Симпсонов" уволили после почти 30 лет работы

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Композитор популярного мультсериала "Симпсоны" Альф Клаузер уволен после 27 лет работы над мультипликационной лентой.

"Спасибо вам всем за поддержу. К сожалению, эти новости – правда", — написал композитор в своем микроблоге в Twitter, сославшись на статью в издании Variety.

Thank you for all of the support…unfortunately, the news is true… https://t.co/jBQH0b40cz — Alf Clausen (@TheAlfClausen) 31 августа 2017 г.

Клаузер сообщил изданию, что ранее ему позвонил продюсер Ричард Сакаи и сказал, что компании теперь нужна "музыка другого типа". Как пишет издание, существуют предположения о том, что увольнение Клаузера может быть связано с урезанием бюджета шоу.

Клаузер начал работать с "Симпсонами" в 1990 году, на его счету более 560 эпизодов мультсериала. Композитор дважды выиграл премию "Эмми", а также был номинирован на "Эмми" еще 21 раз за работу над мультсериалом.

Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал "Симпсоны" был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для американской телекомпании Fox. Впервые "Симпсоны" вышли в эфир как серия короткометражных мультфильмов, сопровождавших "Шоу Трейси Ульман" (The Tracey Ullman Show).