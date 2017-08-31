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    Культура

    Композитора "Симпсонов" уволили после почти 30 лет работы

    (обновлено: )8811
    Альф Клаузер начал работать с мультсериалом еще в 90-ых, став дважды обладателем премии "Эмми", всего же он был номинирован на эту престижную награду еще 21 раз.
    Симпсоны
    FOX

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Композитор популярного мультсериала "Симпсоны" Альф Клаузер уволен после 27 лет работы над мультипликационной лентой.

    "Спасибо вам всем за поддержу. К сожалению, эти новости – правда", — написал композитор в своем микроблоге в Twitter, сославшись на статью в издании Variety.

    Клаузер сообщил изданию, что ранее ему позвонил продюсер Ричард Сакаи и сказал, что компании теперь нужна "музыка другого типа". Как пишет издание, существуют предположения о том, что увольнение Клаузера может быть связано с урезанием бюджета шоу.

    Клаузер начал работать с "Симпсонами" в 1990 году, на его счету более 560 эпизодов мультсериала. Композитор дважды выиграл премию "Эмми", а также был номинирован на "Эмми" еще 21 раз за работу над мультсериалом.

    Длиннейший за всю историю американского телевидения мультсериал "Симпсоны" был придуман продюсером и сценаристом Мэттом Грейнингом в 1989 году для американской телекомпании Fox. Впервые "Симпсоны" вышли в эфир как серия короткометражных мультфильмов, сопровождавших "Шоу Трейси Ульман" (The Tracey Ullman Show).

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