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    Трамп в новой серии "Симпсонов" пытается помириться с экс-главой ФБР

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (57)

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    В анонсе новой серии, опубликованном на канале Animation on FOX на YouTube, Дональд Трамп предлагает Джеймсу Коми "начать все с начала", а также просит экс-директора ФБР обнять его.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в новой серии знаменитого мультсериала "Симпсоны" пытается помириться с уволенным директором ФБР Джеймсом Коми.

    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP
    Трамп уволил директора ФБР: вы не способны

    Трамп уволил Коми, который вел расследование в отношении Трампа на предмет "связей с Россией", в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

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    В анонсе новой серии, опубликованном на канале Animation on FOX на YouTube, Трамп предлагает Коми "начать все с начала", а также просит экс-директора ФБР обнять его, поскольку не касался своей жены Мелании на протяжении трех месяцев. Кроме того, как отмечает газета, Трамп сидит в кровати в окружении нескольких книжек, обложка одной из них — "Как потерять друзей и разозлить Израиль".

    Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против нее за десять дней до выборов.

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