Порошенко выступит с посланием к парламенту 7 сентября - депутат

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко намерен обратиться к Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщил народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

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"На четверг мы ожидаем послание президента к парламенту, после чего у нас будет рассмотрение следующих реформ. На данный момент проходят консультации, какая реформа будет рассматриваться в четверг, мы начнем судебную реформу рассматривать. Второй вариант — если мы перейдем к медицинской реформе (если у нас будет соответствующая консолидация вокруг законопроекта в зале). На сегодня такой консолидации по медреформе нет", — сказал Гончаренко в эфире "112 Украина".

Ранее стало известно, когда Порошенко собирается внести кандидатуру на пост главы Национального банка на рассмотрение Верховной Рады.