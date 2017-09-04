наверх
04.09.201715:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Стало известно, когда Порошенко внесет в Раду кандидатуру на пост главы НБУ

    (обновлено: )51
    По словам представителя главы государства в парламенте, у Порошенко есть две кандидатуры на пост главы НБУ, и "на сегодняшний день происходит окончательное принятие решения".
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко собирается внести кандидатуру на пост главы Национального банка на рассмотрение Верховной Рады до конца сентября. Такую информацию предоставила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

    Валерия Гонтарева и Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Банкир для президента: как Порошенко решает проблемы в НБУ

    "До конца сентября будет подана кандидатура главы Нацбанка Украины. У президента есть две кандидатуры, и на сегодняшний день происходит окончательное принятие решения", — сказала Луценко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

    Напомним, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

    С 11 мая обязанности главы НБУ исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии