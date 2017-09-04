Стало известно, когда Порошенко внесет в Раду кандидатуру на пост главы НБУ

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко собирается внести кандидатуру на пост главы Национального банка на рассмотрение Верховной Рады до конца сентября. Такую информацию предоставила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"До конца сентября будет подана кандидатура главы Нацбанка Украины. У президента есть две кандидатуры, и на сегодняшний день происходит окончательное принятие решения", — сказала Луценко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Напомним, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

С 11 мая обязанности главы НБУ исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий.