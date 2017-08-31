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    Порошенко рассматривает три кандидатуры на пост главы НБУ - СМИ

    (обновлено: )307
    По информации СМИ, Петр Порошенко уже остановился на трех кандидатурах, одну из которых вскоре вынесет на рассмотрение в Верховной Раде - это Екатерина Рожкова, Яков Смолий и Владимир Лавренчук.
    Нацбанк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко рассматривает три кандидатуры на должность главы Национального банка, сообщило в четверг интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники в администрации главы государства.

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    "Президент остановился на трех кандидатурах, одну из которых вскоре вынесет на рассмотрение в Верховной Раде… Это Екатерина Рожкова, Яков Смолий и Владимир Лавренчук", — говорится в сообщении.

    Ранее представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Порошенко внесет кандидатуру нового главы Национального банка на рассмотрение Верховной Рады до конца сентября.

    Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. Пока Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. С 11 мая обязанности главы НБУ исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий.

    Рожкова с октября 2016 года является заместителем главы Национального банка Украины, Лавренчук — руководитель "Райффайзен Банк Аваль".

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