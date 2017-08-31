Минск - Киеву: неуместно угрожать Белоруссии, пользуясь пропажей украинца

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Советник-посланник посольства Украины в Белоруссии Валерий Джигун был вызван в четверг в белорусский МИД из-за заявлений в Киеве в связи с пропажей украинского гражданина Павла Гриба, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб разместил на странице в Facebook данные о пропаже своего сына. По его словам, 19-летний Павел уехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях, после чего пропал и не выходит на связь. Отец заявил, что уже ездил в Гомель на поиски сына и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт".

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Белоруссия только на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует иначе. Данное заявление она сделала в связи с ситуацией с пропавшим украинцем. При этом украинский дипломат подняла вопрос о позиции Киева по поводу вступления Белоруссии в ВТО.

"Неуместно, пользуясь делом Гриба как поводом, публично угрожать Белоруссии, а через Белоруссию еще и ее партнерам по ЕАЭС – Армении, Казахстану, Киргизии и России – "навязать свои интересы" в экономической сфере… Неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Белоруссии Валерия Джигуна, который был вызван в МИД нашей страны 31 августа 2017 года", — говорится в распространенном пресс-службой МИД комментарии Мирончика.

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