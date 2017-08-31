МИД: Белоруссия на словах - партнер, а нас самом деле ведет себя иначе

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Белоруссия на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"На самом деле по Белоруссии, мне кажется гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например то же вступление Белоруссии во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Белоруссию в этом вступлении, несмотря например на то, что Белоруссия — это последняя страна Евроазиатского экономического союза, который вступает в ВТО. И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы и навязывать уже в Белоруссии, через Беларусь ЕврАЗес свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины и безопасности граждан Украины в Белоруссии", — заявила Зеркаль.

"На мой взгляд это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому что Белоруссия, на словах, ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", — отметила заместитель Климкина.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на полигонах Белоруссии и России. Планируется, что в них примут участие около 12,7 тысячи военнослужащих. Как ранее заявлял МИД РФ, комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ ("О мерах укрепления доверия и безопасности").