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    Политика

    Названа причина отмены визита министра энергетики США в Украину

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (30)

    (обновлено: )346
    В посольстве США сообщили, что министр энергетики Рик Перри сейчас занимается вопросами ликвидации последствий масштабного урагана "Харви" в Техасе.
    Флаг Украины и США
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Визит главы министерства энергетики США Рика Перри в Украину, запланированный на 29 августа, не состоится из-за урагана "Харви", сообщили РИА Новости в посольстве США в Киеве.

    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе: улицы превратились в реки

    Ранее пресс-служба министерства энергетики США сообщала, что делегация во главе с Перри посетит Киев, где он встретится с президентом Украины Петром Порошенко и другими представителями украинской власти.

    "На данный момент о визите 29 августа речь идти не может. Министр Перри сейчас занимается вопросами ликвидации последствий урагана в Техасе", — сообщили в дипмиссии. Новую возможную дату визита в посольстве не назвали.

    Ураган "Харви" ранее обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма.

    Национальная метеослужба (NWS) сообщила, что тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. По их данным, в некоторых частях Хьюстона осадки составляют более 76 сантиметров, и в ближайшее время это число будет увеличиваться.

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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