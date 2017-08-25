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    Политика

    Луценко: гражданин "сверхдержавы" пытался украсть военные секреты Украины

    (обновлено: )40103
    По словам Юрия Луценко, в изоляторе находится не гражданин России и не США. Он подозревается СБУ в попытке украсть военные секреты Украины. Генпрокурор уточнил, что "это произошло примерно месяц назад".
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В одном из столичных изоляторов уже месяц находится гражданин сверхдержавы, который пытался украсть военные тайны Украины. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам, передает Еспресо.TV.

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    "В одном из наших изоляторов находится гражданин одной очень крупной сверхдержавы… Это не Россия и не США. Он подозревается СБУ в попытке украсть наши военные секреты", — рассказал Луценко.

    Генеральный прокурор уточнил, что "это произошло примерно месяц назад".

    Ранее сообщалось, что сюжет телеканала CNN о задержании северокорейских шпионов, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет, доказывает, что Корейская Народно-Демократическая Республика не могла получить ракетные секреты из Украины.

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