Луценко: гражданин "сверхдержавы" пытался украсть военные секреты Украины

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В одном из столичных изоляторов уже месяц находится гражданин сверхдержавы, который пытался украсть военные тайны Украины. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам, передает Еспресо.TV.

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"В одном из наших изоляторов находится гражданин одной очень крупной сверхдержавы… Это не Россия и не США. Он подозревается СБУ в попытке украсть наши военные секреты", — рассказал Луценко.

Генеральный прокурор уточнил, что "это произошло примерно месяц назад".

Ранее сообщалось, что сюжет телеканала CNN о задержании северокорейских шпионов, которые пытались похитить в Украине секретную информацию по разработке ракет, доказывает, что Корейская Народно-Демократическая Республика не могла получить ракетные секреты из Украины.