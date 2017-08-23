Суд продлил меру пресечения Насирову

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева продлил до 21 октября меру пресечения отстраненному главе фискальной службы Украины Роману Насирову, сообщает в среду агентство УНИАН со ссылкой на судью Александра Бобровника.

Ранее суд арестовал Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 3,7 миллиона долларов. Его жена внесла залог, после чего его отпустили. Прокуратура также обнаружила у Насирова второе, британское, гражданство.

"Суд в Киеве продлил меру пресечения отстраненному председателю государственной фискальной службы Украины Роману Насирову до 21 октября", — говорится в сообщении.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил обязательства Насирова носить электронный браслет, не выезжать за пределы Киевской области, а также являться по первому вызову суда, судьи или детектива. Также его паспорта должны находиться в Государственной миграционной службе.

Глава фискальной службы стал подозреваемым по делу депутата Верховной рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. После возбуждения уголовного дела Насиров был госпитализирован. В марте он был отстранен от исполнения полномочий. Однако с 4 августа подозреваемый находится в своем рабочем кабинете.