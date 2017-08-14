После визита Насирова в ГФС никто больше "не заговорит" - эксперт

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Отстраненного с должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова нужно уволить. Так считают представители международной антикоррупционной организации Transparency International Украина. Также они требуют запретить Насирову пользоваться рабочим кабинетом.

Как известно, главе ГФС объявили о подозрении в преступлениях, после чего он был отстранен от исполнения полномочий распоряжением Кабмина от 3 марта 2017 года. Однако с 4 августа подозреваемый находится в своем рабочем кабинете.

Комментируя ситуацию, член правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что пока не доказана уголовная ответственность человека, а именно, факт коррупции, то достаточно и отстранения от должности.

"Но, как мы видим, что отстранение решением Кабмина, несмотря на то, что значительная часть его кадровых решений — закрытая, не дает гарантий того, что человек самовольно не приходит на работу и не пытается формально якобы исполнять обязанности, а реально — просто мешать следствию. Потому что мы понимаем, что появление Насирова в ГФС, если оно было, направлено только на одно — дать понять работникам ГФС, что он имеет все шансы вернуться назад к работе, а, соответственно, отбить у них всякое желание свидетельствовать о коррупционных схемах, которые действовали в ведомстве, возможно, с попустительства Насирова. Поэтому необходимо решение суда", — заявил Юрчишин.

Ранее СМИ сообщили, что отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров вернулся к исполнению своих обязанностей.