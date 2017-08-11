Transparency International требует не пускать Насирова в рабочий кабинет

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Украинское представительство международной антикоррупционной организации Transparency International обратилось к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с требованием отстранить Романа Насирова от должности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины и запретить ему находиться в рабочем кабинете.

Ранее из публикаций в СМИ стало известно, что отстраненный от должности Насиров с 4 августа находился на своем рабочем месте.

"Таким образом очевидно, что меры Кабинета министров Украины являются неэффективными. Поэтому Специализированная антикоррупционная прокуратура должна принять уголовно-процессуальные меры", — говорится в обращении ТІ.

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"Учитывая, что пребывание на посту Насирова способствовало совершению уголовного правонарушения, а также есть основания ожидать, что продолжая находиться на посту, он будет иметь возможность уничтожить или подделать документы, которые имеют существенное значение для расследования, незаконными средствами повлиять на свидетелей и других участников уголовного производства или противоправно препятствовать уголовному производству", — подчеркнули правозащитники.

Transparency призывает САП обратиться к следственному судье с ходатайством об отстранении Насирова от должности и запретить ему находиться в служебном кабинете, пользоваться служебными документами и давать распоряжение.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.