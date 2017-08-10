Насиров де-факто по-прежнему руководит ГФС - Вакаров

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Отстраненный с должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров вернулся на работу. СМИ со ссылкой на источники в ГФС сообщают, что он появился в своем кабинете еще в прошлую пятницу, но пока не подписывает документы, не принимает никаких официальных решений, а функции главы ГФС по-прежнему выполняет исполняющий обязанности Мирослав Продан.

Ситуацию в ГФС, и чем может закончиться дело Насирова, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

Facebook Василия Вакарова Василий Вакаров

Возвращение Насирова на работу, пусть и не на полноценном уровне, это нормальная практика по окончанию следствия?

— Я вчера связался со своими знакомыми ребятами, которые работают непосредственно на системе ГФС, на центральном уровне и на местном, чтобы получить подтверждение, что действительно их руководитель вышел на работу, и они оба сказали, что да, действительно, как сообщается в СМИ, Насиров еще с прошлой недели появился у себя в кабинете. На вопрос, а что это означает, оба мне ответили, и я знаю по опыту, в нашей стране мы же не читаем законы, мы не анализируем инструкции, мы мыслим образно. И вот образ, что если шеф появился на работе, значит он жив-здоров, и он принимает фактические решения. Вот это самое главное, именно подчеркиваю, фактические. То есть Насиров вышел на работу, и он принимает решения, и он дает устные задачи, инструкции, кому как себя вести. Причем само появление человека вызывает реакцию у его подчиненных, такая цепочка очереди к кабинету: каждый что-то хочет либо сообщить, либо получить какую-то инструкцию. Поэтому подтверждаю: Насиров является де-факто руководителем всей нашей ГФС. И совершенно не обязательно владеть правом подписи, или печатью. А он де-факто своим появлением на работе подтверждает, что вот я есть, я жив-здоров, я фактически принимаю решения.

УНИАН Роман Насиров после выхода из СИЗО

Если Насиров появился на работе и де-факто управляет ГФС, означает ли это, что судебное дело и производство против него обречено на провал?

— Я бы не стал торопиться, все-таки маленькая надежда на то, что будет объективное расследование уже непосредственно дела в суде, и Насиров все-таки получит какой-то срок, или по крайней мере, будет то приговор… Но знаете, это одна миллиардная долька от того, что такое может быть. По факту, и так как есть в нашей жизни, к сожалению, вижу, что все дела такие шумные, грозные: задержание министра чрезвычайных ситуаций на заседании правительства, гонения на депутатов… То есть можно перечислять десятки, а может быть даже и сотни дел за последние три года, одиозных, шумных, против руководителей министерств, ведомств или целой системы, налоговой, таможенной, они завершаются пшиком, ничем. Поэтому судебное разбирательство — это одна ситуация, одна жизнь. А реальные вещи — это совершенно другое. Поэтому здесь прогнозировать достаточно сложно, но опять-таки говорю: то, что я вижу за последние три года, мне представляется, что дело закончится ничем, а Насиров, скорее всего, вернется на госслужбу уже де-юре и уже де-юре будет принимать решения по работе системы.

А может ли он вернуться де-юре до вынесения соответствующего судебного решения?

— Если смотреть четко, юридически, да, то есть копаться уже в правовом поле, то термин расследования состоит из нескольких частей. Есть досудебное следствие, а есть уже судебное разбирательство. Это тоже часть расследования. Поскольку человек еще не получил ни приговор, ни оправдательное решение. Отсюда вывод только один. Де-юре, Насиров может вернуться к работе и принимать уже законные решения, только после того, как будет решение Кабмина. Потому что у нас может выйти и такой казус, что вот в решении Кабмина было сказано: расследование, а расследование завершено, поэтому человек может вернуться на работу. Нет, все-таки, у меня хоть какая-то вера есть в то, что правовая система работает. Поэтому мой ответ: пока не будет решения Кабмина, скажем, о ликвидации того решения, которое было принято, или о новом решении, до того момента Насиров не может действительно вернуться и уже юридически занимать должность руководителя ГФС.

Как долго в Кабмине могут тянуть с принятием такого решения?

— Такое решение может появиться в любой момент, даже через пять минут после того, когда мы с вами разговариваем. Другое дело, публично это решение будет опубликовано или не будет? У нас есть такая практика, когда прошло заседание Кабмина, там некоторые вопросы осветили, приняли решения и разошлись. И они публикуются через какое-то время. А есть такие моменты, я работал в секретариате Кабмина и по опыту знаю, когда решение принимается в телефонном режиме. То есть идет обзвон тех людей, которые были на заседании Кабмина, вот еще такой вопрос, вы не против, мы не против. И все. То есть такое решение может быть принято даже через пять минут после нашего разговора, а опубликовано оно может быть, во-первых, не в этот же день, а через какое-то время, или вообще может быть не опубликовано. И только под давлением общественности, если общество все-таки будет интересовать этот вопрос, потому что активисты общественных организаций за этой ситуацией наблюдают, и также существует очень серьезные внутренняя борьба между министром финансов Данилюком и его подчиненным Насировым, поэтому есть надежда. Поскольку есть конфликт и такой общественный резонанс, что все-таки мы узнаем, и правительство не пойдет на такой шаг, знаете, втихую вернуть Насирова на должность.

Означает ли возвращение Насирова на работу, что дело против него будет развалено? Своим мнением в эфире "ГС" поделились радиослушатели.

Ольга, Киев: Для меня как-то странно. Мне кажется, это какой-то обмен, какое-то очень интересное совпадение. Я думаю, это какая-то внутриклановая рокировка и больше ничего.

Антон: Я соглашусь, что это просто надо как-то отвлекать внимание от очередных важных вещей, до которых репортеры, возможно, не докопались, не увидели.

Ростислав, Киев: А нет ли опасности, что гражданина Англии Насирова будет судить английский суд?

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Михаил, Киев: Прямо стыд и срам! Тихий ужас, что творится. Неужели не понимают, что нельзя так людей обманывать. Я не верю в эту власть.

Александр, Киев: Вы знаете, я не сторонник Насирова, не симпатизирую ему. Но что меня поражает, я вот слушаю сегодняшнюю передачу, какой-то народ у нас кровожадный стал. Мы же не знаем тонкостей, человек признался, все отдал, может там что-то пораскрывал… Зачем эта кровожадность все же?

Ранее политический эксперт Валентин Гладких в эфире "ГС" напомнил, что отстраненного главу ГФС Романа Насирова подозревают в совершенно ином преступлении, а паспорт имел значение только при избрании меры пресечения.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы координатор группы "Налоги" Гражданской платформы "Новая Страна" Павел Себастьянович заявил, что в 2015-2016 годах реформа ГФС саботировалась его главой.