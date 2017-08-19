Харьковчане "уложили" Насирова на носилки и "упаковали" в одеяло

Манекен на носилках, укрытый клетчатым одеялом, принесли активисты под здание ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Харьковской области в знак протеста против возвращения на работу главного фискала Романа Насирова.

Ранее из публикаций в СМИ стало известно, что отстраненный от должности Насиров с 4 августа находился на своем рабочем месте.

Участники акции пришли также с плакатами: "Свободу малому и среднему бизнесу", "Дерегуляция в экономике", "Не сдал КЛАН", "Вышел на работу"…

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"Образ Насирова взят из жизни, когда он, прикинувшись больным, закутался в одеяло и поехал в больницу. Это цинизм. За него внесли в качестве залога огромные деньги, и он, будучи частью коррупционной схемы, вышел на свободу и даже вернулся на работу. Это тоже цинизм. Они смеются над нами, а мы — над ними", — пояснил суть акции ее участник по имени Ираклий.

Из здания главка к участникам акции никто не вышел. Спустя время активисты разошлись, забрав манекен. У входа они оставили теплые одеяла как помощь "бедным сотрудникам фискальной службы", и символическую фигурку "Оскар для Насирова: За имитацию".

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.