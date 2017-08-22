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    Политика

    Порошенко заявил о подготовке нового перемирия в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (167)

    (обновлено: )38702
    По словам президента Петра Порошенко, в ходе переговоров в "нормандском формате" будет обсуждаться вопрос относительно объявления режима прекращения огня с 25 августа или с 1 сентября, чтобы "дети, наконец-то, хотя бы могли в школу пойти".
    Выступление президента Петра Порошенко в Луганской области
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что намерен в разговоре лидеров стран "нормандской четверки" поднять вопрос о введении перемирия в Донбассе накануне учебного года с 25 августа или 1 сентября.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
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    В Донбассе очередной катастрофический обстрел

    "Сегодня вечером состоится телефонная конференция в нормандском формате", — сказал Порошенко во вторник в Северодонецке.

    "(В ходе переговоров в "нормандском формате" будет обсуждаться вопрос – ред.) относительно объявления режима прекращения огня с 25 (августа) или с 1 сентября, чтобы дети, наконец-то, хотя бы могли в школу пойти", — сказал Порошенко в ходе выступления в Луганской области, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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