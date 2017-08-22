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    Политика

    В Украину прибыл глава Пентагона

    (обновлено: )17
    Пресс-секретарь Министерства обороны сообщил, что министр обороны Украины Степан Полторак назвал визит главы Пентагона чрезвычайно мощным сигналом о продолжении последовательной поддержки Украины Соединенными Штатами.
    Джеймс Мэттис. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Украину прибыла делегация США во главе с министром обороны Джеймсом Мэттисом, сообщил  на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута.

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    "В Украину прибыла делегация США во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, которая примет участие в торжествах по случаю 26-й годовщины независимости Украины", — сообщил он.

    По его словам, министр обороны Украины Степан Полторак назвал этот визит чрезвычайно мощным сигналом о продолжении последовательной поддержки Украины Соединенными Штатами.

    Ранее сообщалось, что Джеймс Меттис прибыл неожиданно в Ирак.

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