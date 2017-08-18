Депутат получил в подарок от девушки 18 млн грн

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Существенные изменения внесены в электронную декларацию народного депутат группы "Возрождение" Евгения Геллера. Он задекларировал 17 850 000 гривен в качестве подарка. Об этом свидетельствует сообщение об изменениях в имущественном состоянии, опубликованное в Едином государственном реестре деклараций 17 августа.

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В документе сообщается о том, что источником поступления средств стала гражданка Украины Ольга Александровна Фридман.

Как сообщалось ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ведут почти 400 уголовных производств, из которых более 100 касаются коррупции на государственных предприятиях.