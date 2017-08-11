Могу бить больно, чужими руками: Филатов жестко обратился к коллегам

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов довольно в резкой форме обратился к коллегам. Свое обращение он разместил на странице в Facebook. РИА Новости Украина Анатолий Мальцев Фрайкор Филатова. Оговорка градоначальника или тренд власти?

В сообщении мэр говорит, что устал от вранья, хамства, лени, тупости и пьянства на рабочих местах. И посоветовал депутатам прийти в чувства и не испытывать его терпения.

"Меньше всего я хочу развалить большинство или потерять управляемость процессами. (..) И я уверен, что ровно в ту минуту, когда я выйду из своего кабинета, то вы поставите МАФ на крыльце мэрии, а в городских фонтанах будете разводить на продажу рыбу", — пишет Филатов.

"Повторять не буду. Не испытывайте моего, и так ангельского, терпения. Ибо я могу бить больно, чужими руками и в то место, куда никто не ожидает. Последний раз предупреждаю. Уже публично. Потом не обижайтесь", — подытожил он.

Ранее Филатов резко отреагировал на критику муниципальной власти в связи с произошедшей 24 июля перестрелкой. Он также также предложил всем, кто согласен с его точкой зрения, поставить "лайк" под записью, а несогласным "просто свалить по-тихому" с его страницы или "лучше сразу повеситься".