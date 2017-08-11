наверх
11.08.201709:40
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Могу бить больно, чужими руками: Филатов жестко обратился к коллегам

    (обновлено: )47844
    Мэр Днепра заявил коллегам, что не стоит испытывать его "ангельское терпение". Борис Филатов добавил, что последний раз делает предупреждение, после чего "потом не обижайтесь".
    Борис Филатов. Архивное фото
    Борис Филатов/Facebook

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов довольно в резкой форме обратился к коллегам. Свое обращение он разместил на странице в Facebook.

    Борис Филатов в день голосования на выборах мэра Днепропетровска
    РИА Новости Украина Анатолий Мальцев
    Фрайкор Филатова. Оговорка градоначальника или тренд власти?

    В сообщении мэр говорит, что устал от вранья, хамства, лени, тупости и пьянства на рабочих местах. И посоветовал депутатам прийти в чувства и не испытывать его терпения.

    "Меньше всего я хочу развалить большинство или потерять управляемость процессами. (..) И я уверен, что ровно в ту минуту, когда я выйду из своего кабинета, то вы поставите МАФ на крыльце мэрии, а в городских фонтанах будете разводить на продажу рыбу", — пишет Филатов.

    "Повторять не буду. Не испытывайте моего, и так ангельского, терпения. Ибо я могу бить больно, чужими руками и в то место, куда никто не ожидает. Последний раз предупреждаю. Уже публично. Потом не обижайтесь", — подытожил он.

    Ранее Филатов резко отреагировал на критику муниципальной власти в связи с произошедшей 24 июля перестрелкой. Он также также предложил всем, кто согласен с его точкой зрения, поставить "лайк" под записью, а несогласным "просто свалить по-тихому" с его страницы или "лучше сразу повеситься".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Драка и перестрелка в Полтаве. Один из пострадавших
    Криминал шагает по стране: стрельба в Полтаве и Киеве
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС