В МИД Украины прокомментировали закон России по гражданству

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В украинском МИД прокомментировали закон РФ, который, в частности, упрощает получение гражданства и вида на жительство в России для украинцев, заявив, что он направлен на дискриминацию и ущемление прав граждан Украины. Об этом сообщается в понедельник на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ. Помимо этого, закон упрощает процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев. Закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.

МИД Украины заявил, что расценивает это "как продолжение правовой дискриминации и ущемления прав граждан Украины, которые в силу различных обстоятельств живут или работают на территории России", а также в Крыму.

МИД считает, что принятие закона свидетельствует "о полном неуважении" международного права.

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что с 2005 года было прекращено гражданство Украины 87 376 лиц. Дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за границей принимают заявления о выходе из украинского гражданства, а также готовят представления об утрате гражданства относительно лиц, постоянно проживающих за границей, в то время как полномочия по прекращению гражданства проживающих на территории Украины лиц осуществляет Государственная миграционная служба.