Соцсети о Саакашвили: не гражданин с большим рейтингом

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В деле скандального экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили новые сенсационные подробности. Как утверждает сам Саакашвили, подпись на документе, из-за которого его лишили украинского гражданства, и вовсе не его. Помнится только на прошлой неделе в Администрации президента подтвердили, что Саакашвили лишили украинского гражданства из-за того, что он якобы предоставил недостоверную информацию при оформлении заявления на его получение.

В украинском сегменте соцсетей новое откровение экс-губернатора Одесской области вызвало весьма бурную и настолько же противоречивую реакцию: "Так что он хочет этим сказать, что он вообще такую анкету не писал, или что считает себя в праве получить гражданство даже при неправдивых сведениях? То, что на миграционных документах Саакашвили оказалась поддельная подпись, является не его проблемой…". "Это уголовная проблема президентской команды, впопыхах выполнявшей задание своего легкомысленного Президента, бежавшего сломя голову назначить куда-нибудь Саакашвили для получения дешевых информационных дивидендов от популярного на тот момент грузинского Президента", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook