Спецпредставитель США Волкер даст брифинг в Донбассе 23 июля

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол США Мари Йованович в воскресенье дадут брифинг в Краматорске в Донецкой области, сообщает пресс-центр АТО в Facebook в субботу вечером.

В пятницу госдепартамент США сообщил, что Волкер посетит Украину 21-24 июля. В частности, он посетит Донбасс, после чего встретится с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в субботу сообщил, что в воскресенье в Краматорске обсудит ситуацию в Донбассе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

"23 июля состоится брифинг относительно ситуации с безопасностью в районах выполнения задач и состояния минских договоренностей. Предусмотрено выступление специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и чрезвычайного и полномочного посла США в Украине Мари Йованович. Мероприятие состоится в центре города Краматорск на площади Мира, возле Дома культуры", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, брифинге состоится в районе 14.45 – 16.00 часов.

В начале июня спецпосланником США в Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

Волкер 9 июля прибыл в Украину, где провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудил урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе. Заместитель администрации президента Украины 13 июля сообщил, что Волкер в ближайшее время вновь посетит страну.