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    Спецпредставитель США Волкер даст брифинг в Донбассе 23 июля

    (обновлено: )6201
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер 23 июля проведет брифинг относительно ситуации с безопасностью в районах выполнения задач и состояния минских договоренностей.
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и посол США Мари Йованович в воскресенье дадут брифинг в Краматорске в Донецкой области, сообщает пресс-центр АТО в Facebook в субботу вечером.

    Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Уолкер
    из открытых источников
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    В пятницу госдепартамент США сообщил, что Волкер посетит Украину 21-24 июля. В частности, он посетит Донбасс, после чего встретится с украинскими властями, чтобы обсудить суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в субботу сообщил, что в воскресенье в Краматорске обсудит ситуацию в Донбассе со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

    "23 июля состоится брифинг относительно ситуации с безопасностью в районах выполнения задач и состояния минских договоренностей. Предусмотрено выступление специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и чрезвычайного и полномочного посла США в Украине Мари Йованович. Мероприятие состоится в центре города Краматорск на площади Мира, возле Дома культуры", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-центра, брифинге состоится в районе 14.45 – 16.00 часов.

    В начале июня спецпосланником США в Украине был назначен бывший американский постоянный представитель при НАТО Волкер, он будет заниматься координацией усилий госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине.

    Волкер 9 июля прибыл в Украину, где провел ряд встреч, в том числе с представителем Киева в контактной группе по Донбассу Леонидом Кучмой. Стороны обсудил урегулирование ситуации в Донбассе и договорились о поддержке дальнейших контактов на постоянной основе. Заместитель администрации президента Украины 13 июля сообщил, что Волкер в ближайшее время вновь посетит страну.

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