Представительство президента в Крыму обвинило активистов в срыве работы

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. Представительство президента Украины в Крыму, которое находится в Херсоне, обвиняет участников гражданской инициативы "Общественный совет по вопросам Крыма" в умышленной дестабилизации работы государственного учреждения. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя президента в Крыму Наталью Попович.

Она отметила, что на сегодняшний день деятельность учреждения заблокирована, его работа не представляется возможной, поскольку, по ее словам, существует реальная угроза жизни и здоровью сотрудников, которых участники акции постоянно пытаются спровоцировать на конфликт.

Мешают работе госучреждения и систематические анонимные сообщения о минировании здания представительства. Также активисты принесли автомобильные шины и угрожают начать их жечь.

По словам Попович, применяя физическую силу к сотрудникам, которые шли на работу, активисты сломали электронный замок, проникли в фойе госучреждения, где поставили стол и начали вести "прием граждан".

Представительство вынуждено было временно прекратить личный прием граждан "исключительно из соображений безопасности посетителей и сотрудников", говорится в заявлении. Сейчас граждане обращаются в представительство по электронной почте и по "Скайпу," а личный прием возобновится тогда, когда будут устранены препятствия в работе госоргана со стороны активистов, сказала Попович.

Она отметила, что сотрудники представительства обратились в полицию и прокуратуру с заявлениями о совершения правонарушений со стороны участников акции.

Ранее сообщалось, что в Херсоне представительство президента Украины в Автономной республике Крым временно прекратило прием граждан.