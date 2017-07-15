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    Порошенко посетит Грузию

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    Согласно информации, планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 17-19 июля осуществит государственный визит в Грузию.

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как сообщает пресс-служба главы государства, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

    Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

    Также главы двух государств откроют работу бизнес-форума в городе Тбилиси.

    Кроме того, в рамках визита президент Украины посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с председателем правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

    Запланировано совместное участие президента Украины и Президента Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Грузию 17-19 июля планирует подписать ряд документов для раскрытия взаимного инвестиционного потенциала.

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