Порошенко посетит Грузию

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 17-19 июля осуществит государственный визит в Грузию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, программой визита предусмотрены встречи Порошенко с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Также главы двух государств откроют работу бизнес-форума в городе Тбилиси.

Кроме того, в рамках визита президент Украины посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с председателем правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

Запланировано совместное участие президента Украины и Президента Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Грузию 17-19 июля планирует подписать ряд документов для раскрытия взаимного инвестиционного потенциала.